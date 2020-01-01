"مباحث التموين" تُحرر 41 محضر ضبط لتجار مُخالفين في قطاع غزة

غزة /سما/

حررت دائرة مباحث التموين بالشرطة 41 محضر ضبط لعدد من التجار المخالفين والمحتكرين في محافظات قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية، في ظل الجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا.

وجاء تحرير محاضر الضبط خلال جولات ميدانية لطواقم مباحث التموين على المحلات التجارية والمخابز، وذلك لمراقبة الأسعار وضبط حركة السلع الغذائية على مستوى جميع المحافظات.

وأوضح مدير دائرة التموين أحمد قنيطة أن ضباط وأفراد الدائرة يعملون على مدار الساعة وفق آلية عمل تضمن تغطية جميع المحلات والأسواق والمولات التجارية.

وذكر أن دائرته سجلت خلال جولاتها 23 محضر رفع أسعار السلع التجارية وأدوات التعقيم والكمامات واستغلال المواطنين، و18 محضر ضبط لسلع منتهية الصلاحية، وأخرى غير مطابقة للمواصفات على مستوى محافظات القطاع.

ولفت إلى أنه تم إحالة التجار المخالفين لوزارة الاقتصاد الوطني لاتخاذ المقتضي القانوني بحقهم.

يشار إلى أن دائرة مباحث التموين تعمل منذ بداية أزمة جائحة كورونا وفق معايير وخطة واضحة بتعليمات من قيادة الشرطة الفلسطينية في سبيل حماية المستهلك، ومنعًا للاحتكار ورفع الأسعار.