  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

صور ..أول تحرك عاجل في مصر بعد إعلان فتاتين الزواج مثليا

الأربعاء 09 سبتمبر 2020 07:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور ..أول تحرك عاجل في مصر بعد إعلان فتاتين الزواج مثليا



القاهرة /وكالات/

قال المحامي أشرف فرحات مؤسس حملة "خليها تنضف" إنه سيتقدم ببلاغ لجهات التحقيق القضائية والشرطة ضد الفتاتين ريم محسن وشيرين مكاوي، إثر إعلان الأخيرة أنها تزوجت من صديقتها.

أول تحرك عاجل في مصر بعد إعلان فتاتين الزواج مثليا (صور)
 
أول تحرك عاجل في مصر بعد إعلان فتاتين الزواج مثليا

وأشار فرحات إلى أنه انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي واقعة زواج مثلي من إناث، عبر فيسبوك للمدعوتين ريم محسن وشيرين مكاوي.

وتابع فرحات أن المثليتين قامتا بإعلان الزواج من بعضهما البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، وذكرتا أنه بعد محاولات من الإقناع وموافقة الأهل قررتا الزواج، في دعوة صريحة للتحريض على الفجور بالمخالفة للقانون والمبادئ والقيم الإنسانية.

وكان مصدر أمني، قال إن أجهزة الأمن تفحص مزاعم تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي تحدثت عن زواج فتاة من صديقتها وشاب من صديقه.

وأضاف المصدر، أن أجهزة الأمن المختصة تفحص ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي للتأكد من وجود الفتاتين والشابين داخل مصر أو خارجها.

وأوضح أنه في حالة التأكد من أن الزواج حدث داخل مصر فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لأن تلك الأفعال مجرمة قانونًا وتدخل في نطاق الجرائم التي يعاقب عليها القانون مثل الشذوذ والخروج على قيم المجتمع وآدابه.

أول تحرك عاجل في مصر بعد إعلان فتاتين الزواج مثليا (صور)

وأثار إعلان إحدى الفتيات من المنصورة، تُدعى شيرين مكاوي، زواجها من صديقتها التي تدعى ريم محسن، حالة من الجدل المصحوبة بسخط شديد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

#مصر #شيرين مكاوي #ريم حسن #زواج مثلي من إناث

الأكثر قراءة اليوم

ضغوطات وتهديدات .. الكشف عن كواليس اسقاط مشروع القرار الفلسطيني في الجامعة العربية..

شنكر : زيارة هنية للبنان ستأتي بنتائج عكسية للمنطقة..!

عائلة القدوة تصدر بياناً بخصوص التصريحات الأخيرة لأرملة الرئيس الراحل ياسر عرفات

فايننشال تايمز: تطور في علاقات أردوغان مع حماس.. وإسرائيل تستهدفه ملوحة بالسيف الأمريكي

وفاة مواطنة (39 عاما) وجنينها بفيروس كورونا

صحة غزة : وفاة طفل وتسجيل 195 اصابة جديدة بكورونا

الاونروا تستأنف توزيع المواد الغذائية في قطاع غزة عبر عملية تجريبية

الأخبار الرئيسية

القدرة: قطعنا شوطًا طويلًا في تحديد الخارطة الوبائية.. ومناطق الشمال ومحافظة غزة لا زالت خطرة

داخلية غزة: إجراءات "التخفيف" مدروسة ولا تعني العودة للحياة الطبيعية

كوشنر للفلسطينيين: الإدارة الأميركية "لن تركض وراءكم.. وصفقة القرن محاولة لانقاذ حل الدولتين!

بعد ساعات من مغادرته.. الوفد الامني المصري يعود إلى قطاع غزة

7

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع