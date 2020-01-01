٧٨ حالة جديدة بكورونا في الأردن

عمان /سما/

سُجِّلت في الأردن، اليوم الأربعاء، 78 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 77 حالة محليّة؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في الأردن إلى 2659 حالة، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وتوزعت الإصابات على النحو التالي: 55 في عمّان (منها (47) حالة مخالطة لمصابين سابقين، و(8) حالات تحت الاستقصاء)، 13 في الكرك، 4 في مأدبا، 3 في الزرقاء، حالتان في البلقاء، وحالة واحدة خارجيّة، بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.

كما تم تسجيل 34 حالة شفاء من الفيروس، (2) في مستشفى الأمير حمزة، و(28) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(4) في مستشفى الملكة علياء.

كما كشف الموجز عن إجراء (9765) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (925234) فحصاً.