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فض حفلات زفاف وضبط 11 مركبة غير قانونية والقبض على مطلوبين بجنين

الأربعاء 09 سبتمبر 2020 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
فض حفلات زفاف وضبط 11 مركبة غير قانونية والقبض على مطلوبين بجنين



جنين /سما/

ضبطت الشرطة، اليوم، 11 مركبة غير قانونية، وألقت القبض على 15 مطلوباً للعدالة في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه، ومن خلال النشاط المروري والعمل الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية وغير القانونية ونشر الأمن والأمان بين المواطنين، قامت الشرطة بضبط 9 مركبات ودراجتين غير قانونية، وقبضت على 15 شخصاً مطلوباً للعدالة في مدينة جنين وفي المحافظة.

من جهة أُخرى، فضت الشرطة 4 حفلات زفاف، وأغلقت قاعتين للأفراح في جنين.

وذكر بيان الشرطة أنه وبناء على معلومات وصلت إلى غرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة حفلات زفاف، تحركت على الفور قوة من الشرطة إلى مكان تنظيمها، وقامت بفض 4 حفلات زفاف، وأغلقت قاعتين للأفراح، وذلك لمخالفتها تعليمات الحكومة القاضية بإيقاف كافة الاحتفالات والأعراس لحصر انتشار فيروس كورونا في محافظات الوطن.

أجسام مشبوهة في جنين

وأتلفت الشرطة 22 جسماً مشبوهاً تم العثور عليها في مناطق متفرقة من أرجاء محافظة جنين.

وذكرت إدارة العلاقـات العامة والإعلام بالشرطـة أن الشرطة قامت بالتعامل مع 22 جسماً مشبوهاً تم العثور عليها في وقت سابق من قبل عدد من المواطنين في أراضيهم الزراعية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، حيث قامت طواقم وحدة هندسة المتفجرات بنقل هذه الأجسام وإتلافها بشكل آمن حسب الأصول.

#الشرطة #كورونا

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