أبو الريش: الحركة التجارية عبر كرم ابو سالم تسير اليوم كما كانت قبل تفشي كورونا

غزة /سما/

طالب مدير عام التجارة والمعابر بوزارة الاقتصاد الوطني بغزة رامي أبو الريش، اليوم الأربعاء، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال المواد الخام لكي تعود المصانع للعمل.

وأكد أبو الريش، في تصريحات صحافية، أن المخزون الغذائي في قطاع غزة يكفي لمدة شهرين فقط.

وأوضح أن الحركة التجارية عبر كرم ابو سالم تسير اليوم كما كانت قبل تفشي فيروس كورونا

وبين أن الاحتلال أعاد إدخال مواد البناء والوقود لكنه لازال يمنع المواد مزدوجة الاستخدام

وأشار إلى أن منع إدخال المواد مزدوجة الاستخدام أثرت بشكل كبير على القطاعات الصناعية والاقتصادية في القطاع

ولفت إلى أن المواد الغذائية تدخل بشكل دوري دون توقف عبر "كرم أبو سالم" وهناك 3 ايام بالأسبوع تدخل من الجانب المصري