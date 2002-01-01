أربعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة

رام الله /سما/

دخل اليوم الأسير فراس محمد أحمد جعارة (42 عامًا)، من محافظة رام الله، عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 9 /9/ 2002م، وهو محكوم بالسجن 25 عامًا.

ودخل الأسير نسيم راشد الزعتري (39 عامًا)، من محافظة القدس، عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 9/ 9/ 2003، وهو محكوم بالسجن المؤبد 24 مرة.

كما دخل الأسير محمد إبراهيم شلالدة (36 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، عامه السابع والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 9/ 9/ 2014، وهو محكوم بالسجن 7 أعوام.

ودخل الأسير ليث يوسف عصافرة (28 عامًا)، من محافظة الخليل، عامه الثاني على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 9/ 9/ 2019، وهو محكوم بالسجن 18 شهراً.