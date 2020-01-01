الشروع بتوثيق الاعتداءات على أملاك الدولة بمحافظة نابلس

نابلس /سما/

شرعت اللجنة الأمنية والقانونية للحفاظ على أملاك الدولة في المحافظة برصد وتوثيق اعتداءات المواطنين على هذه الأملاك انطلاقاً من حوض أراضي طلوزة الواقعة في منطقة النصارية، شمال شرق نابلس.

يشار إلى أن هذه اللجنة تشكلت الشهر الماضي بقرار من محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان وبرئاسته، استناداً للأنظمة والقوانين السارية المفعول للحفاظ على أملاك الدولة.

وتضم اللجنة مستشارين قانونيين، وممثلين عن مختلف الاجهزة الامنية ودائرة الاملاك الحكومة، ومديرية الحكم المحلي.

ورصدت اللجنة خلال جولتها الميدانية على أملاك الدولة في حوض أراضي طلوزة ضمن منطقة النصارية عدة اعتداءات من قبل المواطنين ورفعت تقريرها بهذا الشأن للمحافظ رمضان، والذي أثنى بدوره على جهود اللجنة في توثيق هذه الاعتداءات، واكد انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المعتدين.