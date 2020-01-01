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جندي إسرائيلي ينتقم من قائده بطريقة مروعة

الأربعاء 09 سبتمبر 2020 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
جندي إسرائيلي ينتقم من قائده بطريقة مروعة



القدس المحتلة /سما/

قرر جندي إسرائيلي كان غاضبًا من قائده بسبب استغلاله في أشغال المطبخ الشروع بعملية انتقام منه.

وبحسب موجات الجيش الإسرائيلي، أفادت التقارير أن الجندي أزال الشحم وقام بتلطيخه على عجلة سيارة قائده لتخريب الفرامل حتى يتعرض لحادث.

وأوضح موقع القناة 7 العبرية أن القائد قاد سيارته مع أطفاله ولكن لحسن الحظ لم يصابوا بأذى على الرغم من تضرر الفرامل إلى المستوى الذي تطلب استبدالها. 

وذكر أنه تم اعتقال الجندي ووجهت إليه لائحة اتهام.

وعقب الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي على ما حدث بالقول: "في 1 أيلول / سبتمبر 2020 ، تم تقديم لائحة اتهام ضد جندي لتعريضه حياة قائده للخطر بمحاولته تخريب مركبة قائده في آب / أغسطس 2020 بقصد إلحاق الأذى الجسدي وعند تقديم لائحة الاتهام أعلنت النيابة أن الجندي سيحتجز حتى انتهاء الإجراءات القانونية.

وأضاف: "بناء على طلب المتهم مددت المحكمة العسكرية اعتقال الجندي في هذه المرحلة حتى 19 سبتمبر 2020".

وأكد المتحدث باسم الجيش أنه ينبغي أخذ مثل هذه الأعمال على محمل الجد.

#الجيش الإسرائيلي #انتقام

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