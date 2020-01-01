وزير خارجية عُمان: نتمسك بالمبادرة العربية إطاراً مرجعياً للسلام

القاهرة /سما/

قال وزير خارجية عمان، رئيس الدورة السابقة للقمة العربية، بدر البوسعيدي، نتمسك بمبادرة السلام العربية إطارا مرجعيا لتحقيق السلام المنشود، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومجلس الأمن، ذات الصلة.

وأضاف وزير خارجية عمان، في كلمته أمام الدورة الـ154 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، افتراضيًا، أنه يمكن تحقيق سلام شامل وعادل ودائم بين الدول العربية وإٍسرائيل وفق حل الدولتين المبني على مبدأ الأرض مقابل السلام، وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين.

وشدد على أن سلطنة عمان تواصل دعمها الثابت للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال: نتطلع للعمل والتعاون معكم لما فيه مصلحة شعوبنا، وشكر الأمين العام لجامعة الدول العربية وموظفي الأمانة العامة ومندوبي الدول الدائمين على تعاونهم ودعمهم خلال فترة ترؤس عمان لمجلس جامعة الدول العربية.

وأضاف: عانت منطقة الشرق الاوسط من عدم الاستقرار، والصراع، وأريقت جراء ذلك دماء كثيرة واهدرت موارد ضخمة وضاعت فرص عديدة جدا، ما يتطلب حوارا بيننا لإيجاد حل للقضايا التي تؤرقنا ونحن مدينون بهذا للشعوب العربية والأجيال المقبلة.