وزير الاتصالات: انترنت الجيل الرابع 4G قريبا في الضفة وقطاع غزة

رام الله /سما/

أكد الدكتور اسحق سدر، وزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات، خلال مؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تاريخ اطلاق خدمة التناقل الرقمي، على حق فلسطين بالتردادت بالجيل الرابع، وقال "نأمل بالقريب العاجل أن نأخذ الترددات الخاصة بنا، ونحن مصرون على توفير خدمة الجيل الرابع بالضفة والقطاع، وهذه حقوقنا ولن نتراجع عنه" .

وأضاف: "هناك توافق دولي على حقنا في تخصيص ترددات الجيلين الرابع والخامس، والذي يتحمل الاتحاد الدولي للاتصالات المسؤولية الكاملة عن هذه العمليه، وقد تابعنا العمل على هذا الموضوع، وتم اجراء دراسة كاملة من قبل شركة ايرلنديه.

كما اعتقد ان هناك التزاماً دولياً من كافة الدول والرباعية الدولية حول هذه الدراسة لنحقق ما جاء فيها، وفي الأسبوع المقبل سيكون هناك لقاءات مع قناصل عدد من الدول الأجنبيه لنضعهم أمام مسؤولياتهم".

