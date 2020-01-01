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السعودية تؤكد دعمها لحل يضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

الأربعاء 09 سبتمبر 2020 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تؤكد دعمها لحل يضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967



الرياض /سما/

أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، أن المملكة تدعم حلا شاملا وعادلا للقضية الفلسطينية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967.

وقال بن فرحان في سلسلة تغريدات نشرتها وزارة الخارجية السعودية على موقعها في "تويتر"، إن "المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

 

#السعودية #القضية الفلسطينية #الملك سلمان #فلسطين

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