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داخلية غزة توضح بشأن قضية الضابط في جهاز الأمن الداخلي "محمد عمر أبو عجوة"

الأربعاء 09 سبتمبر 2020 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة توضح بشأن قضية الضابط في جهاز الأمن الداخلي "محمد عمر أبو عجوة"



غزة /سما/

اصدرت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الاريعاء، بيانا توضيحيا بخصوص قضية الضابط في جهاز الأمن الداخلي "محمد عمر أبو عجوة.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها، أنه بتاريخ 30 يونيو 2020، تم توقيف الضابط في جهاز الأمن الداخلي (محمد عمر أبو عجوة) على خلفية الاشتباه الأمني، وبعد التحقيق معه لم تثبت إدانته بالتهم المنسوبة إليه؛ وبناءً عليه فقد تم الإفراج عنه اليوم 9 سبتمبر 2020.

وأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني عدم صدور أي بيان سابق بخصوص هذه القضية، وأن ما نشر في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كان نتيجة استغلال جهات أمنية مشبوهة للحدث؛ بهدف النيل من الأجهزة الأمنية والمقاومة، والإضرار بالنسيج المجتمعي، والمساس بسمعة عائلة الضابط، وهي من العائلات المجاهدة التي لها تاريخ مشهود في النضال الوطني الفلسطيني.

وفي ذات السياق، أكدت أن الأجهزة الأمنية ستواصل ملاحقة العملاء ومُروجي الشائعات، واتخاذ ما يلزم بحقهم وفق الإجراءات القانونية.

#غزة #وزارة الداخلية #محمد ابو عجوة #قطاع غزة #جهاز الأمن الداخلي

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