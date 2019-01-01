مكرمة رئاسية لذوي الإعاقة من طلبة المدارس في جنين

جنين /سما/

تسلّم محافظ جنين أكرم الرجوب، اليوم الأربعاء، مكرمة رئاسية عبارة عن أربعة كراسي كهربائية لذوي الاعاقة من طلبة المدارس في مديريتي التربية والتعليم في جنين وقباطية.

وثمن المحافظ، الذي تسلّم الكراسي الكهربائية من اللواء رائدة الفارس مسؤولة الملف الإنساني في الرئاسة هذا الخطوة، مؤكدا أن هذه المكرمة تأتي في إطار تلمس الرئيس محمود عباس لاحتياجات أبناء شعبنا وتواصله الدائم معهم.

وأضاف، ان ذوي الإعاقة هم جزء أصيل ومهم من نسيج المجتمع الفلسطيني، يستحقون كل الرعاية والاهتمام للنهوض بوضعهم ودمجهم في الحياة، ورسم البسمة على وجوههم.

من ناحيتها، نقلت اللواء الفارس تحيات سيادته لمواطني المحافظة، مؤكدة حرصه على التواصل مع أبناء شعبه.