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الاقتصاد تجري جولة تفتيشية لمحلات بيع الذهب والمجوهرات برفح

الأربعاء 09 سبتمبر 2020 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد تجري جولة تفتيشية لمحلات بيع الذهب والمجوهرات برفح



غزة /سما/

أجرت وزرة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، جولة تفتيشية على محلات بيع الذهب والمجوهرات بمحافظة رفح.

وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، في بيان صحفي، أن الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بالوزارة اجرت جولة ميدانية شملت 8 زيارات لمحلات لبيع الذهب والمجوهرات بمحافظة رفح.

وأوضحت الإدارة، أن الجولات التفتيشية تهدف لمتابعة المشغولات المعروضة في محلات الذهب والمجوهرات الثمينة، وللتأكد من عدم وجود حالات خداع للمستهلك، والتحقق من سلامة الذهب، وكذلك التأكد من دمغ جميع المشغولات لدي مديرية المعان الثمينة.

وتم خلال الجولات التأكيد على صحاب المحلات اتباع إجراءات الامن والسلامة خلال البيع والتعامل مع المواطنين.

#وزارة الاقتصاد #محلات بيع الذهب

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