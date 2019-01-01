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"نادي الأسير": الأسيران الأخرس وشعيبات يواجهان أوضاعًا صحية صعبة وخطيرة

الأربعاء 09 سبتمبر 2020 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
"نادي الأسير": الأسيران الأخرس وشعيبات يواجهان أوضاعًا صحية صعبة وخطيرة



رام الله /سما/

قال نادي الأسير، اليوم الأربعاء، إن الأسيرين المضربين عن الطعام رفضاً لاعتقالهما الإداري، ماهر الأخرس (49 عاماً)، وعبد الرحمن شعيبات (30 عاماً) يواجهان أوضاعاً صحية صعبة وخطيرة.

وأكد النادي، في بيان صحفي، أن الأسير الأخرس المضرب عن الطعام منذ (45) يوماً، نُقل مؤخراً إلى إحدى المستشفيات التابعة للاحتلال، وذلك بعد تدهور طرأ على وضعه الصحي، لافتاً إلى أنه وبجانب معركة الإضراب، فإنه يخوض معركة أخرى، والمتمثلة برفضه أخذ المدعمات، علماً أن الأسير الأخرس معتقل إدارياً منذ شهر تموز الماضي.

 كما أن الأسير شعيبات المضرب عن الطعام منذ (21) يوماً، صعّد يوم أمس من إضرابه بالتوقف عن شرب الماء بعد نقله مؤخراً إلى زنازين سجن "ايشل" وذلك وفقاً لعائلته، والتي أكدت أن نجلها يعاني من صعوبة كبيرة في الحركة والكلام.

يذكر أن الأخرس من جنين وهو أب لستة أبناء وأسير سابق، والأسير شعيبات من بيت لحم وهو أسير سابق.

#نادي الاسير #اسرى #سجون الاحتلال

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