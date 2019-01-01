"الاقتصاد بغزة": استئناف دخول السلع والبضائع بعد منعها من الاحتلال

غزة /سما/

أكد مدير عام التجارة والمعابر بوزارة الاقتصاد الوطني بغزة رامي أبو الريش، أنه تم استئناف إدخال السلع، التي كان الاحتلال الإسرائيلي، يمنع دخولها لقطاع غزة قبل تفاهمات التهدئة الأخيرة والمتمثلة بمواد البناء، وجميع البضائع بما فيها المواد الطبية والغذائية.

وقال أبو الريش في حديث لإذاعة "الأقصى" إن الاحتلال لا زال يعيق إدخال المواد الخام ذات الاستخدام الصناعي المزدوج، تحت حجج أمنية واهية، والتي تسببت بإيقاف الكثير من المصانع عن العمل.

وأضاف أن استمرار تعنت الاحتلال بمنع إدخال المواد الصناعية، فاقم من أزمة إغلاق المصانع، وزاد من نسبة العاطلين عن العمل في قطاع غزة.

وأوضح أبو الريش، أن الاحتلال ما زال يمارس سياسية الضغط على قطاع غزة، بإبقاء حالة الحصار.

وأشار إلى أن المواد التي يواصل الاحتلال منع إدخالها لغزة تحت حجج واهية، تتمثل بالمواد الكيماوية والزراعية كالإسفنج والنيلون والحديد ومواد التنظف وغيرها، وتستخدم في المجالين الزراعي والصناعي.

وبين أن هناك تواصلاً مستمراً مع مؤسسات المجتمع الدولي، وحقوق الإنسان ومؤسسات القطاع الخاص؛ للضغط على الاحتلال؛ للمطالبة بإدخال المواد الخام، إلا أن الاحتلال ما زال يماطل، ويراوغ في السماح بإدخالها.