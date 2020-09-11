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كهرباء القدس تعلن وقف برنامج الفوترة والشحن حتى صباح الجمعة

الأربعاء 09 سبتمبر 2020 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء القدس تعلن وقف برنامج الفوترة والشحن حتى صباح الجمعة



القدس المحتلة /سما/

 أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس أنها ستوقف كافة عملية دفع الفواتير والشحن الخارجي والداخلي من (الساعة 9:00 من مساء يوم غد الخميس وحتى الساعة 11:00 من صباح يوم الجمعة الموافق 11/09/2020) وذلك في كافة مكاتب وفروع الشركة ومراكز الشحن الداخلية والخارجية، ومراكز الدفع المنتشرة في جميع مناطق الامتياز، إضافة إلى "الوكلاء " والتطبيق الالكتروني، بسبب أعمال الصيانة تحديث البرامج والأنظمة .

وأضافت الشركة في بيان لها، أنها تعتذر من جميع مشتركيها بسبب هذا الأجراء، الذي يهدف إلى إجراء الصيانة اللازمة على كافة الأجهزة، وتحديث كافة البرامج والأنظمة المتعلقة بعمليات الشحن ودفع الفواتير، بما فيها التطبيق الالكتروني.

وأهابت الشركة بكافة مشتركيها بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة وشحن عداداتهم قبل الساعة التاسعة من مساء يوم غد، كونهم لن يتمكنوا من القيام بأي عملية شحن في جميع فروع ومكاتب الشركة بسبب أعمال الصيانة التي تقوم بها الشركة.

يذكر أن كهرباء القدس أوقفت هذا الإجراء الأسبوع الماضي، حرصاً منها على مشتركيها في مناطق الامتياز، في عدم تعرضهم لأية إشكاليات في الحصول على الخدمات المطلوبة، بما فيها عمليات الشحن، خلال موجة الحر الشديدة، وارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى معدلات غير مسبوقة.

#كهرباء القدس

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