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الكشف عن عملية طعن مثيرة نفذها فلسطيني في روش هاعين

الأربعاء 09 سبتمبر 2020 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن عملية طعن مثيرة نفذها فلسطيني في روش هاعين



القدس المحتلة /سما/

رفعت النيابة الإسرائيلية لائحة اتهام في المحكمة المركزية بحق الأسير الفلسطيني وليد منصور 23 عاما من سكان جنين محاولة قتل مستوطن إسرائيلي في مدينة روش هاعين وسط اسرائيل.
 
وتضمنت لائحة الاتهام وفق موقع 0404 العبري، تهمة الشروع في القتل والتخريب الجسيم في عمل "إرهابي" والسطو المشدد وعرقلة سير العدالة وغيرها من الجرائم.
 
وفقا للائحة الاتهام التي قدمها المحامي روي رايس فإن المتهم الذي ليس لديه تصريح إقامة في إسرائيل دخل إسرائيل من خلال خرق في السياج الأمني ​​من أجل العثور على عمل وهو مزود بسكين قابل للطي. 
 
وأضاف: وصل المتهم إلى حي جديد قيد الإنشاء في روش هاعين حيث قابل المستوطن التي تملك شقة قيد الإنشاء في الحي، قدم لها إفادة كاذبة بأن لديه مفاتيح الشقق بما في ذلك شقتها وعندما وصلا إلى الشقة أخرج المهاجم سكينًا ، وقال "الله أكبر" ، وبدأ بطعن المستوطنة حوالي 20 طعنة.
 
وأشار إلى أن شجار وقع بين الاثنين مما سقط المستوطن على الأرض وطعنه في جميع أجزاء جسده بل وأخذ هاتفه الخلوي ومفاتيحه وجهاز التحكم عن بعد من الأرض. 
 
وبعد أن تمكن المستوطن من الوصول إلى مدخل المبنى زاحفا، عثر المارة عليه ونُقلوه إلى المستشفى في حالة حرجة.
 
وبعد عودته إلى منزله في جنين قام المنفذ بمساعدة أصدقائه بإجراءات مختلفة للتهرب من أفعاله وحبس نفسه في منزله نهارًا وفي مخبأ ليلًا، وحلق رأسه ولحيته لتغيير مظهره وطلب من أصدقائه معالجته باسم مستعار ("حمادة") وغير ذلك.

#عملية طعن #اسرائيل #روش هاعين

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