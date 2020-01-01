اتحاد الكيك بوكسينغ ينظم دورة دولية في قانون "الميوزيكل فورمز"

رام الله / سما /

ينظم الاتحاد الفلسطيني للكيك بوكسينغ بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة "واكو"، الدورة الدولية الاولى في قانون "الميوزيكل فورمز" وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 10 أيلول الجاري، عبر تقنية الاتصال المرئي من خلال برنامج "زووم".



وأوضح الاتحاد أن "الميوزيكل فورمز" هو القتال الخيالي الابداعي ضد خصم افتراضي أو أكثر باستخدام تقنيات الفنون القتالية الشرقية مثل "الكاتا" وكذلك الأسلحة التقليدية على ايقاع الموسيقى ، وهو احد القوانين السبعة المعتمدة برياضة الكيك بوكسينغ، والذي يقام له مسابقات عالمية مستقلة يشارك بها اعداداً كبيرةً من مختلف الالعاب القتالية.



وسيحاضر بالدورة رئيس لجنة الحكام الدولية البريطاني يراين بيك ، ويؤكد الاتحاد الفلسطيني للكيك بوكسينغ بان الدعوة مفتوحة لمشاركة كافة حكام ومدربين الالعاب القتالية المعنيين في فلسطين والوطن العربي وأصدقاء الاتحاد من مختلف دول العالم.