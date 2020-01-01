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الأوقاف تنهي امتحان حفظ القرآن الكريم كاملا لتسعين متقدما

الأربعاء 09 سبتمبر 2020 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف تنهي امتحان حفظ القرآن الكريم كاملا لتسعين متقدما



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الأربعاء، نتائج امتحان حفظ القرآن الكريم كاملا، في مدينة رام الله، لــ90 متقدما/ة من جميع مراكز التحفيظ في المحافظات الشمالية، نجح منهم سبعون.

وقال وكيل الوزارة حسام أبو الرب، إن وزارة الأوقاف تعمل بشكل حثيث على  خدمة القرآن الكريم، من خلال التشجيع على حفظه وتجويده وتفسيره، وتقدم كل الإمكانات المتوفرة لديها لنجاح هذا الأمر، الذي يحمل بعدا دينيا هاما في حياتنا، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي نواجهها في ظل جائحة كورونا، التي دفعتنا للعمل الجدي لإنجاح هذا الامتحان، رغم كل الصعوبات.

من جهته، أكد الوكيل المساعد لشؤون الدعوة الشيخ عاطف صالح أن وزارة الأوقاف ومن خلال الإدارات ذات العلاقة تقوم بخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى، من خلال توفير سبل تعلمه وحفظه، وتيسير المشاركة في المسابقات الدولية المتعلقة بحفظه وتجويده وتفسيره، وقد حصلت الوزارة خلال الأعوام الماضية على المركز الأول في العديد من هذه المسابقات.

#وزارة الأوقاف #القرآن الكريم

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