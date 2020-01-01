"الصحة الإسرائيلية": إذا تقرر فرض إغلاق شامل فسيكون لمدة شهر

القدس المحتلة / سما /

قال مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، حيزي ليفي: إنه "إذا تقرر فرض إغلاق شامل في البلاد فإنه سيستمر على الأرجح لمدة شهر".



وبحسب قناة "كان" العبرية، أضاف ليفي في اجتماع عبر نظام "الزوم" لكبار المسؤولين في الوزارة مع مديري المستشفيات، أن "فرض إغلاق كهذا لمدة أسبوعين لن يجدي نفعًا".



وأشارت القناة إلى أن "كابينت كورونا" سيُجري غدًا نقاشًا حاسمًا في مسألة فرض الإغلاق الشامل، وبالمقابل فإنه سينظر في خيارات أخرى من بينها إغلاق المؤسسات التعليمية طيلة موسم الأعياد اليهودية.



من جهتهم، أعرب المديرون عن قلقهم إزاء تطورات الأوضاع في مكافحة جائحة كورونا، وعبّروا عن خشيتهم من تكون اكتظاظ شديد في المستشفيات خلال موسم الشتاء نظرًا للمعطيات والتوقعات التي أوردتها هيئة الاستخبارات العسكرية.



وأشار المديرون إلى النقص الحاد في أفراد الطواقم الطبية في المستشفيات نتيجة دخول المئات منهم إلى الحجر الصحي.



ودعا مديرو المستشفيات إلى فرض هذا الإغلاق على الفور، وأضافوا أن "خطة الإشارة الضوئية كانت في محلها قبل شهر إلا أنها الآن لا تنفع ويجب فرض الإغلاق الشامل على كافة أنحاء البلاد. وإذا تقرر فرضه لمدة أسبوعين فيجب بموازاة ذلك إعداد خطة مدروسة للخروج من الإغلاق لكي لا نكرر الأخطاء التي ارتكبناها خلال الخروج من فترة الإغلاق الأول"، على حد قولهم.