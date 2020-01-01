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ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام بسبب اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات

الأربعاء 09 سبتمبر 2020 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام بسبب اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات



وكالات

كشفت شبكة فوكس الأمريكية اليوم (الأربعاء) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رشح لجائزة نوبل للسلام بسبب اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وبحسب التقرير، فقد تم تقديم الترشيح إلى لجنة الجائزة من قبل نائب نرويجي تحدث عن ذلك في مقابلة مع الشبكة الأمريكية.

وقال النائب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "أعتقد أنه عمل على تحقيق السلام بين الدول أكثر من غيره من المرشحين لجائزة نوبل".في رسالة إلى لجنة نوبل ، كتب "تيبررينغ جيد" أن إدارة ترامب لعبت دورًا رئيسيًا في تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة."والآن في انتظار المزيد من دول الشرق الأوسط للسير على خطى الإمارات ، يمكن أن تكون هذه الاتفاقية بمثابة تغيير لقواعد اللعبة في الشرق الأوسط".

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