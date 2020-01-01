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الاحتلال يخطر بتغيير خارطة أراضي شرق وغرب بيت لحم لصالح الاستيطان

الأربعاء 09 سبتمبر 2020 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بتغيير خارطة مفصلة لأراضي شرق وغرب بيت لحم، لصالح المستوطنات.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجيه ، إنه تسلم اخطارات تفيد بتغيير خارطة حوض (4)، في منطقة "أبو مهر" من أراضي عرب التعامرة شرق بيت لحم، والواقعة بمحاذاة مستوطنة "نوكديم"، لتغيير التخصيص فيها من منطقة بادية الى منطقة سكنية.

وأوضح أنه بموجب الخارطة الجديدة، سيتم إلغاء طرق وفتح أخرى، ووضع قيود في مجال الخارطة الهيكلية مع تحديد البناء لأربعة طوابق من قبل المستوطنين، ما يمهد لإنشاء مشاريع استيطانية في بادية بيت لحم الشرقية، خاصة بعد أن استولت سلطات الاحتلال على عشرات الدونمات في تلك المنطقة.

وأضاف، أما في غرب بيت لحم فالإخطار يتضمن تغيير خارطة في حوض (7) موقع وادي شخيت من اراضي بلدية نحالين، بمحاذاة مستوطنة "ألون شفوت"، لتغيير التخصيص من منطقة أرض مركز مدني وأرض زراعية إلى منطقة سكن (ب) وسكن (ج)، ومنطقة مباني مؤسسات عامة.

#الاحتلال #الاستيطان

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