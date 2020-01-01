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بسبب تغريدة إليسا عن فلسطين .. أصالة متهمة بالإساءة إلى الإمارات!

الأربعاء 09 سبتمبر 2020 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب تغريدة إليسا عن فلسطين .. أصالة متهمة بالإساءة إلى الإمارات!



وكالات

أثار إعجاب الفنانة السورية، أصالة نصري، بمنشور للنجمة اللبنانية إليسا، حول فلسطين على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر"، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودشن نشطاء على "تويتر" وسم بعنوان "إليسا وأصالة يسيئون للإمارات"، موجهين انتقاداتهم إلى النجمتين، ناشرة التغريدة والمعجبة بها، متهمينهما بانتقاد معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات.

وقالت إليسا في تغريدتها: "فلسطين بقلبي وحلمي أزورها وبوس تراب القدس. بس اللي بتمناه إنو ما حدا يزايد على لبنان بالتحديد بهالموضوع، خاصة إنو هوي أكتر بلد دفع للقضية ودافع عنها، وخاصة إذا من ناس عم يتآمرو عالشعب الفلسطيني أو عايشين ببلدان عاملة سلام مع اسرائيل. كل الحب والصلاة للبنان ولفلسطين".

وأضافت: "وأكتر من هيك، بحترم كل بلد وخياراتو لأنو بحب كل إنسان يحترم بلدي كمان. وكل بلد بيشوف مصلحتو ومصلحة شعبو وهيدا حقو. وبنفس الوقت، بتمنى الكل يحترم بلدي كمان".

على إثر ذلك، خرجت أصالة بتغريدة قالت فيها: "بدايتي بأول أغنية باللهجه الخليجيه كانت ( أسمع صدى صوتك) من كلمات سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم .. وأصبح في حياتي لهذه الّلهجه اهتمام بالغ وشغف.. ولا أنسى أول نجاح ولا أنسى طيب وأخلاق أهل الإمارات".

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