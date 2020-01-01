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عزام الأحمد : "الموقف العربي بخلي الواحد مرارته تنفجر"

الأربعاء 09 سبتمبر 2020 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
عزام الأحمد : "الموقف العربي بخلي الواحد مرارته تنفجر"



وكالات

قال عضو المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إن والده أطلق عليه اسم عزام على اسم أول أمين عام لجامعة الدول العربية، مضيفاً: "الموقف العربي بخلي الواحد مرارته تنفجر".

وأضاف الأحمد لإذاعة (صوت فلسطين): "الجامعة العربية تأسست، بسبب القضية الفلسطينية، ولا نريد أن نصطدم مع الإمارات، ونتمنى أن تعيد النظر بقرارها".

وتابع قائلا: "الخروج عن مبادرة السلام العربية طعنة في ظهر الشرعية الدولية، ولسنا من طرح مبادرة السلام العربية، وهي جزء من قرارات الشرعية الدولية، وخارطة الطريق".

وأضاف الأحمد: "نستنكر مواقف بعض الدول العربية، ومن غير المعقول إمكانية توفير شبكة الأمان العربية، ومع ذلك طلبنا قروضاً من تلك الدول، ولم تستجب لنا".

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