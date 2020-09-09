  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة بغزة : تسجيل 87 إصابة جديدة بالكورونا

الأربعاء 09 سبتمبر 2020 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : تسجيل 87 إصابة جديدة بالكورونا



غزة / سما /

 أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، إلى أنه تم تسجيل 25 حالة تعافٍ جديدة في أوساط العائدين من الخارج.

ولفتت إلى أن المختبر المركزي أجرى فحوصات لـ 1587 عينة تم سحبها خلال نفس الفترة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ آذار الماضي 1356 إصابة، منهم 1233 حالة نشطة (1228 من الداخل و5 من العائدين)، و114 متعافين، و9 وفيات (8 من داخل غزة وحالة تاسعة من العائدين من الخارج).

وقالت، إن غرفة عمليات الطوارئ لا تزال تقيم الحالة الوبائية في قطاع غزة أولا باول وتضع الاجراءات المناسبة.

وأضافت: "إن تباين عدد الإصابات بين المناطق يؤكد أن وعي وإدراك المواطنين بمخاطر الوباء ركيزة أساسية لكسر حلقات التفشي".

وطالبت المواطنين في هذه المرحلة الحساسة هي المحافظة على ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات، مؤكدةً المحافظة على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة والأطفال وضعيفي المناعة بتشديد اجراءات الوقاية وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

وأكدت على عدم التراخي أو الاستهتار بالاجراءات الوقائية لحظة واحدة فالكل مسؤول عن سلامته وسلامة من حوله. كما جاء في بيانها.

الأكثر قراءة اليوم

فرحٌ مُثير.. شاب فلسطيني من غزة يترك دينه ويتزوج بفتاة يهودية

مجلس التعاون الخليجي يطالب الرئيس عباس بالاعتذار بعد "لغة التهديد".. والرئاسة ترد ..!

العمادي يعلن موعد صرف المساعدة النقدية لـ 70 ألف من العائلات المتضررة بسبب كورونا

معروف: من المبكر الحديث عن مسألة التعايش مع كورونا.. ونتمنى ألا نصل لمرحلة "مناعة القطيع"..!

مصر.. فتاتان تعلنان زواجهما مثليا بموافقة الأهل (صورة)

الوكالة تعمل بـ3 اتجاهات.. ابو حسنة: مساعدات الأونروا لم تتقلص بغزة وتأخير صرفها بسبب كورونا

شاهد: داخلية غزة تُعزز أجهزتها بـ 528 عنصراً لمواجهة "كورونا" في القطاع

الأخبار الرئيسية

65269

توقيع اتفاق التطبيع بين اسرائيل والإمارات الثلاثاء القادم في البيت الأبيض

فلسطينيي النقب

مسؤول في الشاباك: الجيل الجديد من فلسطينيي النقب مستعد للعمل ضد إسرائيل

3

شاهد: الداخلية بغزة تقرر تخفيف اجراءات حظر التجوال في مناطق جديدة

67

"تظاهرة سياسية دعائية"..غطاس: اجتماع الأمناء العامين عُقد وانفض ولم يترتب عليه أية نتائج ذات مغزى

أبو الريش: المتوقع تسجيل 300 حالة بفيروس كورونا بالقطاع كأعلى توقع يومي لتسجيل الإصابات