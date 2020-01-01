"مايكروسوفت" تستعد لطرح جهاز الألعاب المصغر "إكس بوكس أس"

وكالات / سما /

أعلنت "مايكروسوفت" الثلاثاء أنها تتحضر لطرح جهازها لألعاب الفيديو "إكس بوكس اس"، وهو نسخة مصغرة من مجموعتها الجديدة لمنصات الألعاب، بسعر 300 دولار.

وكتبت المجموعة العملاقة في تغريدة عبر تويتر بعد تسريب معلومات بشأن المنتج الجديد "إكس بوكس سيريز أس" مع أداء من الجيل الأحدث في أصغر جهاز إكس بوكس".

ويطرح الجهاز الجديد رسميا في العاشر من تشرين الثاني/نوفبمر وهو مصمم لألعاب على شكل برمجيات وخدمات عبر الإنترنت بدل تخزينها على الجهاز، بحسب فيديو ترويجي للعلامة التجارية.

ويبدو ان الخريف سيشهد نشاطا كبيرا في قسم ألعاب الفيديو في "مايكروسوفت"، خصوصا مع إطلاق خدمة ألعاب عبر أنظمة الحوسبة السحابية وإطلاق "إكس بوكس سيريز إكس" أحدث جهاز ألعاب في المجموعة.

ومن المقرر دخول منصة الألعاب على أنظمة الحوسبة السحابية "إكس كلاود" بحلول نهاية الشهر، بدءا بمشتركي "إكس بوكس غايم باس ألتيمت" وهي مكتبة ألعاب "إكس بوكس" متاحة مقابل اشتراك.

أما جهاز "إكس بوكس سيريز إكس" فلم يُعلن عن سعرها، غير أن وسائل الإعلام الأميركية تتحدث عن توجه لطرحه بسعر 500 دولار اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر.