  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"مايكروسوفت" تستعد لطرح جهاز الألعاب المصغر "إكس بوكس أس"

الأربعاء 09 سبتمبر 2020 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"مايكروسوفت" تستعد لطرح جهاز الألعاب المصغر "إكس بوكس أس"



وكالات / سما /

أعلنت "مايكروسوفت" الثلاثاء أنها تتحضر لطرح جهازها لألعاب الفيديو "إكس بوكس اس"، وهو نسخة مصغرة من مجموعتها الجديدة لمنصات الألعاب، بسعر 300 دولار.

وكتبت المجموعة العملاقة في تغريدة عبر تويتر بعد تسريب معلومات بشأن المنتج الجديد "إكس بوكس سيريز أس" مع أداء من الجيل الأحدث في أصغر جهاز إكس بوكس".

ويطرح الجهاز الجديد رسميا في العاشر من تشرين الثاني/نوفبمر وهو مصمم لألعاب على شكل برمجيات وخدمات عبر الإنترنت بدل تخزينها على الجهاز، بحسب فيديو ترويجي للعلامة التجارية.

ويبدو ان الخريف سيشهد نشاطا كبيرا في قسم ألعاب الفيديو في "مايكروسوفت"، خصوصا مع إطلاق خدمة ألعاب عبر أنظمة الحوسبة السحابية وإطلاق "إكس بوكس سيريز إكس" أحدث جهاز ألعاب في المجموعة.

ومن المقرر دخول منصة الألعاب على أنظمة الحوسبة السحابية "إكس كلاود" بحلول نهاية الشهر، بدءا بمشتركي "إكس بوكس غايم باس ألتيمت" وهي مكتبة ألعاب "إكس بوكس" متاحة مقابل اشتراك.

أما جهاز "إكس بوكس سيريز إكس" فلم يُعلن عن سعرها، غير أن وسائل الإعلام الأميركية تتحدث عن توجه لطرحه بسعر 500 دولار اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر.

#مايكروسوفت #الألعاب #إكس بوكس أس

الأكثر قراءة اليوم

ضغوطات وتهديدات .. الكشف عن كواليس اسقاط مشروع القرار الفلسطيني في الجامعة العربية..

شنكر : زيارة هنية للبنان ستأتي بنتائج عكسية للمنطقة..!

عائلة القدوة تصدر بياناً بخصوص التصريحات الأخيرة لأرملة الرئيس الراحل ياسر عرفات

فايننشال تايمز: تطور في علاقات أردوغان مع حماس.. وإسرائيل تستهدفه ملوحة بالسيف الأمريكي

وفاة مواطنة (39 عاما) وجنينها بفيروس كورونا

صحة غزة : وفاة طفل وتسجيل 195 اصابة جديدة بكورونا

الاونروا تستأنف توزيع المواد الغذائية في قطاع غزة عبر عملية تجريبية

الأخبار الرئيسية

القدرة: قطعنا شوطًا طويلًا في تحديد الخارطة الوبائية.. ومناطق الشمال ومحافظة غزة لا زالت خطرة

داخلية غزة: إجراءات "التخفيف" مدروسة ولا تعني العودة للحياة الطبيعية

كوشنر للفلسطينيين: الإدارة الأميركية "لن تركض وراءكم.. وصفقة القرن محاولة لانقاذ حل الدولتين!

بعد ساعات من مغادرته.. الوفد الامني المصري يعود إلى قطاع غزة

7

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع