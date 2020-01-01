رسميًا.. دي بروين يحصل على جائزة لاعب العام في إنجلترا

وكالات / سما /

توج الدولي البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب خط وسط فريق مانشستر سيتي، رسميًا بجائزة لاعب العام في إنجلترا، من رابطة اللاعبين المحترفين لموسم 20192020.

نجم خط سط وسط السيتيزنز شارك الموسم المنصرم في 35 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل 13 هدفًا وصنع 20 آخرين، ليعادل الرقم القياسي في صناعة الأهداف خلال موسم واحد

وحصد دي بروين لقب لاعب العام في إنجلترا، بعد منافشة شرسة مع كل من، زميله رحيم ستيرلينج، جناح مانشستر سيتي، ورباعي ليفربول (جوردان هندرسون، فيرجيل فان دايك، ترنت ألكساندر أرنولد وساديو ماني).

وقال النجم البلجيكي في تصريحات عقب استلام الجائزة نقلتها صحيفة “ميرور” البريطانية: “إنه لشرف كبير، أن يتم التصويت لصالحك من قبل زملائك ومنافسيك من الفرق الأخرى، أفضل لاعب هو أمر مذهل”.

وأكمل: “من الغريب أنني أول لاعب في مان سيتي، نظرًا لجميع اللاعبين الجيدين الذين لعبوا هنا من قبل والذين مازالوا يلعبون هنا، لكن من الجيد تمثيل النادي”.

وأردف: “أعتقد أنه شرف كبير أن يتم ترشيحك من قبل زملائك المحترفين لأنك تنافسهم، فهم يريدون الفوز بالألقاب، يريدون أن يكونوا الأفضل”.

واستمر: “عندما يصوتون لك، وكل شخص يقوم بالتصويت وليس عدد قليل من اللاعبين، فهذا يعني أنك قمت بعمل جيد خلال الموسم”.

جدير بالذكر أن هندرسون كان قد فاز بجائزة لاعب العام في إنجلترا من رابطة الكتاب الرياضيين.