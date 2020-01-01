رسمياً .. الموافقة على إستخدام 5 تبديلات في الدوري الإسباني

وكالات / سما /

أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أن أندية الليجا ستتمكن من استخدام خمسة تبديلات في كل مباراة، خلال الموسم الجديد 2020/2021.

وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “إيفاب” قد ترك المجال مفتوحاً للاتحادات الأهلية، من أجل الموافقة على استمرار قانون التبديلات الخمسة في الموسم المقبل، بعد أن تم إقرارها خلال الموسم المنقضي بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

وأكد الاتحاد الإسباني في بيان رسمي، بأن اللجنة الفنية اجتمعت بشكل عاجل، وقررت اعتماد التبديلات الخمسة خلال الموسم الجديد، بالإضافة إلى إمكانية استدعاء 23 لاعباً للمباراة، بدلاً من 18.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد في 12 سبتمبر، في وقت تحاول فيه رابطة الليجا إعادة الجماهير إلى المدرجات، رغم استمرار تفشي فيروس كورونا في إسبانيا، حيث تم تسجيل ما مجمموعه 500 ألف إصابة إلى حدود أمس الاثنين.

وتجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد سيبدأ مشواره في الليجا من الجولة الثانية، فيما سيستهل برشلونة وإشبيلية وأتلتيكو مدريد مشوارهم من الجولة الثالثة، بسبب مشاركتهم في دوري أبطال أوروبا خلال شهر أغسطس الماضي.