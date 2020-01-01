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توقيع اتفاق التطبيع بين اسرائيل والإمارات الثلاثاء القادم في البيت الأبيض

الأربعاء 09 سبتمبر 2020 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توقيع اتفاق التطبيع بين اسرائيل والإمارات الثلاثاء القادم في البيت الأبيض



القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل الإعلام العبرية، أن مراسم توقيع اتفاق السلام وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، سيتم في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء القادم. 
 
وذكرت قناة "كان" العبرية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس ترامب أعلن أنه سيتم توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، في البيت الأبيض، بالخامس عشر من سبتمبر الجاري.
 
وقالت القناة العبرية، إن مراسيم التوقيع، ستتم بحضور الرئيس الأمريكي ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ووزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان.
 
ونقلت قناة كان، عن رئيس الوزراء نتنياهو قوله: "سأتوجه الأسبوع القادم الى واشنطن، للمشاركة في مراسيم التوقيع على اتفاق السلام مع الإمارات".
 
وأشارت القناة، الى ان وفدا إماراتيا حكوميا، سيزور إسرائيل، بتاريخ 22 سبتمبر الجاري، لترتيب بنود اتفاقية تطبيع العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين.

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