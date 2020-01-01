الاحتلال يقتلع 22 شجرة زيتون في رأس كركر غرب رام الله

رام الله / سما /

اقتلعت جرافات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأربعاء، 22 شجرة زيتون في قرية رأس كركر غرب مدينة رام الله.

وقال المواطن نعمان نوفل ، إن الاحتلال اقتلع أشجار زيتون من أرضه في منطقة "رأس أبو زيتون" شمال شرق القرية، وشرع بشق طريق ترابي على طول أرضه البالغة نحو 50 دونما.

وأشار إلى أنه يمنع من دخول أرضه إلا بموجب تصريح لذلك، بعد أن أحاط الاحتلال أرضه بسياج شائك وأقام على مدخلها بوابة حديدية.

ولفت نوفل إلى أنه تمكن السنة الماضية من استصلاح أرضه، لكن الاحتلال أعاد تخربيها بتسويتها واقتلاع معظم أشجارها.