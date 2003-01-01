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إسرائيل تعلق على فيضانات السودان: لا حول ولا قوة إلا بالله

الأربعاء 09 سبتمبر 2020 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعلق على فيضانات السودان: لا حول ولا قوة إلا بالله



القدس المحتلة / سما /

علق الحساب الرسمي لدولة إسرائيل باللغة العربية التابع للخارجية الإسرائيلية، على الفيضانات الكارثية التي تشهدها السودان منذ عدة أيام.

ونشر حساب "إسرائيل تتكلم بالعربية" على فيسبوك صورة لأحد مشاهد فيضانات السودان مبديا تعاطفه مع الشعب السوداني في مأساته.

وقال الحساب في تعليق مرفق بالصورة: "نيابة عن الشعب الإسرائيلي نقول للشعب السوداني: نتعاطف معكم حيال المأساة التي حلت بالسودان من سيول وفيضانات وأفضت إلى خسائر في الأرواح والممتلكات. لا حول ولا قوة الا بالله".

وأسفرت الفيضانات في السودان عن مقتل ما لا يقل عن 102 شخصا وانهيار أو تهدم عشرات الآلاف من المنازل، حسبما أعلنت وزارة الداخلية، فيما أعلنت السلطات حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور.

يذكر أن في عام 2003 أعلنت منظمة اليونسكو منطقة نوري وكل المباني الأثرية المحيطة بها مع جبل البركل كمنطقة تراث ثقافي عالمي.

وتهدد الفيضانات العارمة التي يشهدها السودان حاليا موقعين يضمان أهرامات مروي ونوري الملكية، وهما من أهم المواقع الأثرية في البلاد

أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في بيانها اليوم أن مناسيب النيل بدأت في الانخفاض التدريجي في بعض الأحباس، وفقا لوكالة السودان للأنباء (سونا).

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