  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم

الأربعاء 09 سبتمبر 2020 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم



غزة / سما /

أعلنت وزارة الزراعة في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، عن قائمة أسعار الخضروات والدجاج .

الخضروات: 

البندورة (جودة عالية): 4 ك = 10 شيكل

جودة متوسطة: 5 ك = 10 شيكل

خيار (جودة عالية): 1ك = 2.5 شيكل

جودة متوسطة: 1 ك = 2 شيكل

بصل جودة عالية: 4ك = 10 شيكل

جودة متوسطة: 5 ك = 10 شيكل

باذنجان (محاشي): 1ك = 2 شيكل

باذنجان (مقالي): 1ك = 1.5 شيكل

فلفل أخضر طازج: 1ك = 3 شيكل

فلفل أخضر (بايت): 1ك = 2 شيكل

فلفل رومي ملوّن: 1ك = 5 شيكل

فلفل رومي أخضر: 1 ك = 3 شيكل

بطاطا جودة عالية: 5 ك = 10 شيكل

ثومة (وقية): 3 شيكل

ليمون: 1ك = 4 شيكل

جودة متوسطة: 3 – 4 ك = 10 شيكل

ملوخية: 1ك = 1.5 – 2 شيكل

فاصولياء: 3 شيكل

الفواكه: 

عنب: 1ك = 5 شيكل

تين: 1ك = 5 شيكل

مانجا خضرا “كي”: 3ك = 10 شيكل

مانجا شيلي: 1ك = 6 شيكل

خوخ: 1ك = 4 شيكل

بلح أصفر: 1ك = 7 شيكل

الدواجن 

بيض: 9 شيكل الكرتونة 

دجاج: 9 شيكل للكيلو 

لحمة: 35 شيكل للكيلو 

#الدجاج #الخضروات #وزارة الزراعة #غزة

الأكثر قراءة اليوم

فرحٌ مُثير.. شاب فلسطيني من غزة يترك دينه ويتزوج بفتاة يهودية

مجلس التعاون الخليجي يطالب الرئيس عباس بالاعتذار بعد "لغة التهديد".. والرئاسة ترد ..!

العمادي يعلن موعد صرف المساعدة النقدية لـ 70 ألف من العائلات المتضررة بسبب كورونا

الشيخ: عقدت لقاءات مهمة ومثمرة مع المسؤولين القطريين في الدوحة

معروف: من المبكر الحديث عن مسألة التعايش مع كورونا.. ونتمنى ألا نصل لمرحلة "مناعة القطيع"..!

وزارة الصحة: تسجيل 118 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

الوكالة تعمل بـ3 اتجاهات.. ابو حسنة: مساعدات الأونروا لم تتقلص بغزة وتأخير صرفها بسبب كورونا

الأخبار الرئيسية

65269

توقيع اتفاق التطبيع بين اسرائيل والإمارات الثلاثاء القادم في البيت الأبيض

فلسطينيي النقب

مسؤول في الشاباك: الجيل الجديد من فلسطينيي النقب مستعد للعمل ضد إسرائيل

3

شاهد: الداخلية بغزة تقرر تخفيف اجراءات حظر التجوال في مناطق جديدة

67

"تظاهرة سياسية دعائية"..غطاس: اجتماع الأمناء العامين عُقد وانفض ولم يترتب عليه أية نتائج ذات مغزى

أبو الريش: المتوقع تسجيل 300 حالة بفيروس كورونا بالقطاع كأعلى توقع يومي لتسجيل الإصابات