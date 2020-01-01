أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم

أعلنت وزارة الزراعة في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، عن قائمة أسعار الخضروات والدجاج .
الخضروات:
البندورة (جودة عالية): 4 ك = 10 شيكل
جودة متوسطة: 5 ك = 10 شيكل
خيار (جودة عالية): 1ك = 2.5 شيكل
جودة متوسطة: 1 ك = 2 شيكل
بصل جودة عالية: 4ك = 10 شيكل
جودة متوسطة: 5 ك = 10 شيكل
باذنجان (محاشي): 1ك = 2 شيكل
باذنجان (مقالي): 1ك = 1.5 شيكل
فلفل أخضر طازج: 1ك = 3 شيكل
فلفل أخضر (بايت): 1ك = 2 شيكل
فلفل رومي ملوّن: 1ك = 5 شيكل
فلفل رومي أخضر: 1 ك = 3 شيكل
بطاطا جودة عالية: 5 ك = 10 شيكل
ثومة (وقية): 3 شيكل
ليمون: 1ك = 4 شيكل
جودة متوسطة: 3 – 4 ك = 10 شيكل
ملوخية: 1ك = 1.5 – 2 شيكل
فاصولياء: 3 شيكل
الفواكه:
عنب: 1ك = 5 شيكل
تين: 1ك = 5 شيكل
مانجا خضرا “كي”: 3ك = 10 شيكل
مانجا شيلي: 1ك = 6 شيكل
خوخ: 1ك = 4 شيكل
بلح أصفر: 1ك = 7 شيكل
الدواجن
بيض: 9 شيكل الكرتونة
دجاج: 9 شيكل للكيلو
لحمة: 35 شيكل للكيلو