أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم

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أعلنت وزارة الزراعة في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، عن قائمة أسعار الخضروات والدجاج .

الخضروات:

البندورة (جودة عالية): 4 ك = 10 شيكل

جودة متوسطة: 5 ك = 10 شيكل

خيار (جودة عالية): 1ك = 2.5 شيكل

جودة متوسطة: 1 ك = 2 شيكل

بصل جودة عالية: 4ك = 10 شيكل

جودة متوسطة: 5 ك = 10 شيكل

باذنجان (محاشي): 1ك = 2 شيكل

باذنجان (مقالي): 1ك = 1.5 شيكل

فلفل أخضر طازج: 1ك = 3 شيكل

فلفل أخضر (بايت): 1ك = 2 شيكل

فلفل رومي ملوّن: 1ك = 5 شيكل

فلفل رومي أخضر: 1 ك = 3 شيكل

بطاطا جودة عالية: 5 ك = 10 شيكل

ثومة (وقية): 3 شيكل

ليمون: 1ك = 4 شيكل

جودة متوسطة: 3 – 4 ك = 10 شيكل

ملوخية: 1ك = 1.5 – 2 شيكل

فاصولياء: 3 شيكل

الفواكه:

عنب: 1ك = 5 شيكل

تين: 1ك = 5 شيكل

مانجا خضرا “كي”: 3ك = 10 شيكل

مانجا شيلي: 1ك = 6 شيكل

خوخ: 1ك = 4 شيكل

بلح أصفر: 1ك = 7 شيكل

الدواجن

بيض: 9 شيكل الكرتونة

دجاج: 9 شيكل للكيلو

لحمة: 35 شيكل للكيلو