رام الله / سما /

تصدرت عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الأربعاء، تطورات جائحة كورونا في فلسطين وأنحاء العالم، بما في ذلك اصابة عديد الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي بالفيروس.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الأيام":

الجائحة تتسع: 10 وفيات و717 إصابة خلال 24 ساعة بينها 118 في القطاع

الرئاسة: نرفض المساس بالرموز السيادية للدول العربية

بحضور ترمب ونتنياهو وابن زايد: الاحتفال بتوقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والامراتيين في 15 الجاري بالبيت الأبيض

رؤساء بعثات الدول الأروبية يدعون إسرائيل لوقف هدم المنازل الفلسطينية

خارجية تشاد تنفي بشكل قاطع أي خطة لافتتاح بعثة دبلوماسية في القدس

"اونكتاد": مخطط الضم في حال استمراره سيوجه ضربة قاضية لامكانية حل الدولتين

الإعلان عن 12 إصابة بفيروس كورونا بين أسرى "عوفر" ودعوات لتدخل دولي

تخفيف جديد لاجراءات حظر التجول في بعض مناطق القطاع

25 إصابة جديدة بكورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بأميركا

140 إصابة جديدة بكورونا في القدس الشرقية وإغلاق ليلي في ست مناطق بالمدينة

مخاوف في بريطانيا وفرنسا من الانتشار الواسع للوباء

وفيات كورونا في أمريكا تصل الى 192 ألفا ونحو 6 ملايين ونصف المليون إصابة

الأردن: حالتا وفاة و103 إصابات جديدة بكورونا

3 إصابات في اعتداء مستوطنين على عمال بناء شمال نابلس

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة وتجريف أراض زراعية في الخليل وسلفيت

شرطة الاحتلال تتقدم اليوم بطلب للمحكمة لتشريح جثمان الشهيد الخطيب

* "الحياة الجديدة":

الرئاسة: نرفض المساس بالرموز السيادية للدول العربية

اشتية: مبادرة السلام العربية مرجعية حددها العرب والتراجع عنها يضعف موقفنا

الأردن يدين بشدة قراري صربيا وكوسوفو بشأن فتح سفارتين لهما في القدس

الشيخ: عقدت لقاءات مهمة ومثمرة مع المسؤولين القطريين في الدوحة

10 وفيات و717 إصابة جديدة بكورونا و718 حالة تعاف

الاحتلال يقرر اخلاء بناية عائلة الرجبي في سلوان وتشريد 30 فردا من العائلة

الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات

اتحاد البرلمانيين العراقيين يؤكد دعمه لفلسطين

لقاء الأمناء العامين ذو أهمية كبيرة ... اليوسف: حجم المؤامرة يفرض تحديات أمام قيادة الفصائل كافة

* "القدس":