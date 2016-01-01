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الخليل: الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل في بلدتي الرماضين وبني نعيم

الأربعاء 09 سبتمبر 2020 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: الاحتلال يخطر بهدم أربعة منازل في بلدتي الرماضين وبني نعيم



الخليل / سما /

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم أربعة منازل في بلدتي بني نعيم، والرماضين، في محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بني نعيم شرق الخليل، وصورت وأخذت مقاسات منزل الشهيد محمد طرايرة، وأخطرت بهدمه.

وكانت قوات الاحتلال، فجرت في الخامس عشر من آب عام 2016، الجدران الداخلية للطابق الأول في منزل الشهيد الطرايرة.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرماضين جنوب الخليل، وأخطرت المواطنين: سمير حسين مليحات، وسامي أبو الحسن، وشكري ابراهيم مليحات، بهدم منازلهم.

#الاحتلال

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