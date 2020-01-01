مسؤول في الشاباك: الجيل الجديد من فلسطينيي النقب مستعد للعمل ضد إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

قال إيلان لوتان، المسؤول السابق في جهاز الشاباك الإسرائيلي، إنه يجب تغيير تعريف سكان النقب من الفلسطينيين من "بدو النقب" إلى "عرب النقب" في إشارة منه إلى تغيّر عقيدتهم تجاه "إسرائيل" والاغتراب الشديد الذي يعيشونه عن مؤسسات الدولة.

وأضاف معقبا على اكتشاف مجموعة تتبع لحركة حماس في النقب، أن سكان النقب يشعرون بحالة اغتراب مستمرة عن الدولة لأسباب متنوعة، منها: ضعف البنية التحتية، والشعور بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية وغياب الاهتمام هناك.

وأوضح لوتان أن الجيل الجديد في النقب مستعد للعمل ضد "إسرائيل" لأسباب عدة من بينها وجود علاقات اجتماعية مع سكان قطاع غزة والضفة الغربية وأيضا، لذلك عند الحديث عن كشف مجموعة تعمل ضد "إسرائيل" يمكن الحديث عن ظاهرة وليس حالة.