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مصر.. فتاتان تعلنان زواجهما مثليا بموافقة الأهل (صورة)

الأربعاء 09 سبتمبر 2020 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. فتاتان تعلنان زواجهما مثليا بموافقة الأهل (صورة)



القاهرة / وكالات /

سادت حالة من الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما أعلنت إحدى الفتيات زواجها من أخرى بموافقة الأهل على ذلك.

وأعلنت فتاة مصرية تدعى شيرين مكاوي، عن زواجها من الفتاة التي تدعى ريم محسن، معلقة على الزواج بقولها: "أخيرا وبعد محاولات كتيرة لإقناع الناس وأهلنا هيجمعنا بيت وحد".

ومن بين تلك التعليقات التي جاءت على الزواج، تعليق لشاب يدعى عمر مسعود، ويدعم ما قام به الفتاتان ويحيهما على فعلتهما ويشجع نفسه على مواجهة المجتمع، بقوله: "حقيقي فخور بيكي وبنفسي وسط المجتمع دا".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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