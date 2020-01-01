لِباس التحالُف الإسرائيلي - الإماراتيّ يتجلّى بعرض أزياءٍ لعارضة اسرائيلية في دبي (صور)

القدس المحتلة / سما /

شاركت عارضة أزياء إسرائيلية، الثلاثاء، في جلسة تصويرٍ لملابس نومٍ لصالح مجموعة "برينسس" من إنتاج شركة الأزياء الإسرائيلية "فيكس"، وأُجريت الجلسة على الكثبان الرملية في دبي، بعد اتفاق "السلام" بين أبو ظبي وتل أبيب.

وأوضحت عارضة الأزياء الإسرائيلية، ماي تاغر، أن وجودها في دبي من أجل التصوير يعني الكثير بالنسبة لها، وقالت خلال مقابلة مع وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية: "تشرفت بأن أكون أول عارضة أزياء إسرائيلية تقوم بالتصوير هنا. أنا فخورة للغاية بأن أمثل بلدي وأتواجد هنا".

ووصلت العارضة الإسرائيلية البالغة من العمر 21 عامًا إلى الإمارات بجواز سفرها الدنماركي حيث لا يزال السفر بجواز سفر إسرائيلي يواجه صعوبات، رغم تحركات البلدين لبدء خدمة الهاتف وأنشطة التواصل الأخرى، وفق "أسوشييتد برس".

ظهرت ماي مرتدية ملابس نوم (بيجامة) محتشمة أثناء جلسة تصوير في الصحراء مع عارضة الأزياء أنستاسيا المقيمة في الإمارات.

و"فيكس" علامة تجارية إسرائيلية خاصة بالملابس الداخلية وملابس النوم (البيجامات) النسائية. واحتراما للعادات والتقاليد في الإمارات اكتفت الشركة بعرض ملابس نوم فقط.

وقالت ماي تاغر "نحترم الأصول هنا". وفقا لوكالة "رويترز".