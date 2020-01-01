كورونا عالميا : أكثر من 900 ألف وفاة والإصابات 28 مليونا

وكالات

تجاوز إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حتى فجر اليوم الأربعاء 27.7 مليونا، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 900 ألف و388 وفاة حول العالم، أكثر من 300 ألف وفاة بكورونا في أميركا اللاتينية، بحسب آخر بيانات نشرها موقع ورلد ميتر.

إلى ذلك، أعلنت مجموعة “أسترازينيكا” للصناعات الدوائية أنّها قررت طواعية تعليق التجارب السريرية التي تجريها حول العالم للقاح تجريبي ضد مرض كوفيد-19 طورته جامعة أكسفورد، وذلك بعد إصابة أحد المشاركين في هذه التجارب بمرض دون سبب واضح.

وبحسب موقع “ستات” الإخباري الطبي، فإنه تم رصد رد فعل معاكس لدى أحد المشاركين في التجربة التي تجرى في بريطانيا.

وأوقفت الشركة طواعية التجارب على لقاح أكسفورد لمراجعة سلامة البيانات والتحقق منها، ووصفت ذلك بأنه إجراء روتيني في مثل تلك التجارب.

ويتواصل الفيروس الانتشار حول العالم، ففي أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تخطى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا عتبة الـ300 ألف وفاة، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس.

وفي حين لا تزال البرازيل، البالغ عدد سكانها 212 مليون نسمة، أكثر بلدان القارة تضررا من الوباء (4.162.073 إصابة من بينها 127.464 حالة وفاة)، فقد تخطى عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة في البيرو عتبة الـ30 ألف وفاة.

وأصبحت البيرو الدولة الأولى في العالم على صعيد معدل الوفيات بالنسبة لعدد السكان (93,28 وفاة لكل مئة ألف نسمة)، وفقا لتصنيف نشرته جامعة جونز هوبكنز. وتجاوز عدد المصابين بالفيروس في البيرو 691.500 مصاب توفي منهم أكثر من 30 ألفاً.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تسجيلا للوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم (189.557 وفاة)، تليها البرازيل (127.464 وفاة) ثم الهند (72.775 وفاة) ثم المكسيك (67.781) فبريطانيا (41.586 وفاة).

وفي المكسيك، أفادت بيانات محدثة لوزارة الصحة تسجيل 5351 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و703 وفيات، ليصل إجمالي الحالات إلى 642 ألفا و860 إصابة، والوفيات إلى 68 ألفا و484.

وسجلت جنوب أفريقيا في الـ24 ساعة الأخيرة 1079 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو ما رفع الإجمالي إلى أكثر من 640 ألف إصابة.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 640 ألفا و441 إصابة، بعد تسجيل 1079 حالة خلال 24 ساعة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 567 ألفا و729 حالة.

كما تم تسجيل 82 وفاة جديدة رفعت الإجمالي إلى 15 ألفا و86 وفاة، وبهذه الأرقام تتصدر جنوب أفريقيا دول القارة السمراء من حيث عدد الإصابات والوفيات.