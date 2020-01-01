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تشاد تنفي نيتها فتح سفارة في القدس المحتلة

الأربعاء 09 سبتمبر 2020 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تشاد تنفي نيتها فتح سفارة في القدس المحتلة



القدس المحتلة / سما /

نفت تشاد، ليل الثلاثاء، نيتها فتح سفارة لها في القدس المحتلة، خلال العام المقبل، وذلك بعد ساعات من لقاء وفد من دولة تشاد، برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأكدت وزارة خارجية تشاد، في بيان مقتضب، نفيها القاطع، افتتاح بعثة دبلوماسية في القدس.

كان وفد تشادي بقيادة رئيس مجلس الوزراء الأمني، نجل الرئيس إدريس ديبي و مستشار الأمن القومي ومسؤولين في المجال الاستخباراتي، قد وصل "إسرائيل"، أمس الثلاثاء.

جاء ذلك، بعد تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، عن نجل الرئيس التشادي، قال خلالها إن بلاده ستفتتح بعثة رسمية لها في القدس المحتلة خلال عام.

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