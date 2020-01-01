  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"العمل بغزة" تسلم كشفا بـ 70 ألف متضرر من "كورونا" للاستفادة من المساعدة النقدية

الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 11:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
"العمل بغزة" تسلم كشفا بـ 70 ألف متضرر من "كورونا" للاستفادة من المساعدة النقدية



غزة / سما /

سلمت وزارة العمل في غزة كشفا يضم 70 ألف متضرر من جائحة كورونا للجهات المختصة، للاستفادة من منحة مالية تقدمها اللجنة القطرية بقيمة 7 مليون دولار.

ويضم الكشف قوائم العمال في القطاعات المختلفة المتضررين من جائحة كورونا، والذين تم تسجيلهم وفق المعايير.

وسيجري صرف مبلغ 100  دولار لكل عامل متضرر لمرة واحدة فقط، فور الانتهاء من توزيع المنحة القطرية للأسر المتعففة.

يشار إلى أن وزارة العمل صرفت سابقا مساعدات لـ ١٠ آلاف عامل متضرر من جائحة كورونا، بقيمة مليون دولار.

كما جرى في بداية الجائحة تخصيص منحة بقيمة نصف مليون دولار لعدد 1000 متضرر لثلاثة دفعات كل دفعة 100 دولار ممولة من الصليب الأحمر.

وعليه سيكون عدد المستفيدين من المنح حوالي ٨١ ألف متضرر منذ بداية أزمة كورونا .

#غزة #وزارة العمل #المنحة القطرية #متضرري كورونا #فيروس كورونا #قطاع غزة #السفير العمادي #قطر

الأكثر قراءة اليوم

طالع الرابط .. بدء صرف المنحة القطرية 100 دولار دورة شهر 8

وزير خارجية البحرين يعلق على مهاجمة الفلسطينيين بالخليج

مجلس التعاون الخليجي يطالب الرئيس عباس بالاعتذار بعد "لغة التهديد".. والرئاسة ترد ..!

فرحٌ مُثير.. شاب فلسطيني من غزة يترك دينه ويتزوج بفتاة يهودية

"وصية" من جنبلاط إلى هنية وهذا ما جاء فيها ..

الشيخ: عقدت لقاءات مهمة ومثمرة مع المسؤولين القطريين في الدوحة

وزارة الصحة: تسجيل 118 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

3

شاهد: الداخلية بغزة تقرر تخفيف اجراءات حظر التجوال في مناطق جديدة

67

"تظاهرة سياسية دعائية"..غطاس: اجتماع الأمناء العامين عُقد وانفض ولم يترتب عليه أية نتائج ذات مغزى

أبو الريش: المتوقع تسجيل 300 حالة بفيروس كورونا بالقطاع كأعلى توقع يومي لتسجيل الإصابات

السفير العمادي يعلن موعد صرف المساعدة النقدية لـ 70 ألف من العائلات المتضررة بسبب كورونا

معروف: من المبكر الحديث عن مسألة التعايش مع كورونا.. ونتمنى ألا نصل لمرحلة "مناعة القطيع"..!