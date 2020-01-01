  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يعلن السفر الى واشنطن لتوقيع الاتفاق مع الإمارات 15 سبتمبر

الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 10:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعلن السفر الى واشنطن لتوقيع الاتفاق مع الإمارات 15 سبتمبر



القدس المحتلة / سما /

 أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه ينوي المشاركة في مراسم توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والتي من المتوقع أن يستضيفه البيت الأبيض قريبا.

وقال نتنياهو، في تغريدة نشرها مساء الثلاثاء باللغة العربية على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي توتير: "أتشرف بالسفر الأسبوع المقبل إلى واشنطن بدعوة من الرئيس ترامب للمشاركة في المراسم التاريخية التي ستقام في البيت الأبيض لإقامة اتفاقية سلام بين إسرائيل والإمارات".

5

ويأتي ذلك بعد أن أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ينوي إقامة مراسم توقيع الاتفاق التاريخي لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل يوم 15 سبتمبر.

وأعلنت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، يوم 13 أغسطس، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق إماراتي إسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين الطرفين ينص كذلك على تعليق عملية ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل.

وستقام مراسم التوقيع على اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة الأسبوع المقبل في 15 أيلول/سبتمبر في البيت الأبيض.

#نتنياهو #اسرائيل #البيت الابيض #الامارات #اتفاقية سلام #الولايات المتحدة #ترامب

الأكثر قراءة اليوم

ضغوطات وتهديدات .. الكشف عن كواليس اسقاط مشروع القرار الفلسطيني في الجامعة العربية..

شنكر : زيارة هنية للبنان ستأتي بنتائج عكسية للمنطقة..!

عائلة القدوة تصدر بياناً بخصوص التصريحات الأخيرة لأرملة الرئيس الراحل ياسر عرفات

فايننشال تايمز: تطور في علاقات أردوغان مع حماس.. وإسرائيل تستهدفه ملوحة بالسيف الأمريكي

وفاة مواطنة (39 عاما) وجنينها بفيروس كورونا

صحة غزة : وفاة طفل وتسجيل 195 اصابة جديدة بكورونا

الاونروا تستأنف توزيع المواد الغذائية في قطاع غزة عبر عملية تجريبية

الأخبار الرئيسية

القدرة: قطعنا شوطًا طويلًا في تحديد الخارطة الوبائية.. ومناطق الشمال ومحافظة غزة لا زالت خطرة

داخلية غزة: إجراءات "التخفيف" مدروسة ولا تعني العودة للحياة الطبيعية

كوشنر للفلسطينيين: الإدارة الأميركية "لن تركض وراءكم.. وصفقة القرن محاولة لانقاذ حل الدولتين!

بعد ساعات من مغادرته.. الوفد الامني المصري يعود إلى قطاع غزة

7

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع