  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نيابة غزة: فتح تحقيق في 180 قضية تتعلق بالنشر والصحة والاقتصاد

الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 10:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيابة غزة: فتح تحقيق في 180 قضية تتعلق بالنشر والصحة والاقتصاد



غزة / سما /

 أعلنت النيابة العامة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن فتح تحقيق في 180 قضية تتعلق بشكل مباشر بأزمة فيروس كورونا.

وبينت النيابة في بيان لها، أنها فتحت تحقيق في 69 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، و7 قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، و 9 قضايا تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي.

كما فتحت تحقيق في 95 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وأشارت إلى أنها اخذت بالمقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات.

ولفتت إلى أنها عمدت إلى توقيف 38 متهم على مختلف القضايا المذكورة.

وبينت أن الإجراءات لا زالت مستمرة بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

#غزة #النيابة العامة #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

طالع الرابط .. بدء صرف المنحة القطرية 100 دولار دورة شهر 8

وزير خارجية البحرين يعلق على مهاجمة الفلسطينيين بالخليج

مجلس التعاون الخليجي يطالب الرئيس عباس بالاعتذار بعد "لغة التهديد".. والرئاسة ترد ..!

فرحٌ مُثير.. شاب فلسطيني من غزة يترك دينه ويتزوج بفتاة يهودية

"وصية" من جنبلاط إلى هنية وهذا ما جاء فيها ..

الشيخ: عقدت لقاءات مهمة ومثمرة مع المسؤولين القطريين في الدوحة

وزارة الصحة: تسجيل 118 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

3

شاهد: الداخلية بغزة تقرر تخفيف اجراءات حظر التجوال في مناطق جديدة

67

"تظاهرة سياسية دعائية"..غطاس: اجتماع الأمناء العامين عُقد وانفض ولم يترتب عليه أية نتائج ذات مغزى

أبو الريش: المتوقع تسجيل 300 حالة بفيروس كورونا بالقطاع كأعلى توقع يومي لتسجيل الإصابات

السفير العمادي يعلن موعد صرف المساعدة النقدية لـ 70 ألف من العائلات المتضررة بسبب كورونا

معروف: من المبكر الحديث عن مسألة التعايش مع كورونا.. ونتمنى ألا نصل لمرحلة "مناعة القطيع"..!