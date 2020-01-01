نيابة غزة: فتح تحقيق في 180 قضية تتعلق بالنشر والصحة والاقتصاد

غزة / سما /

أعلنت النيابة العامة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن فتح تحقيق في 180 قضية تتعلق بشكل مباشر بأزمة فيروس كورونا.

وبينت النيابة في بيان لها، أنها فتحت تحقيق في 69 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، و7 قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، و 9 قضايا تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي.

كما فتحت تحقيق في 95 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وأشارت إلى أنها اخذت بالمقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات.

ولفتت إلى أنها عمدت إلى توقيف 38 متهم على مختلف القضايا المذكورة.

وبينت أن الإجراءات لا زالت مستمرة بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.