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الصحة الإسرائيلية: 10 وفيات و2299 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 10:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: 10 وفيات و2299 إصابة جديدة بكورونا



القدس المحتلة / سما /

توفي 10 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 2,299 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 29,123، بعد تعافي 106,996 (43 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 137,159.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 20:57 من مساء الثلاثاء، بلغ 32,229؛ علما بأن يوم أمس، الإثنين، شهد تشخيص 3,514 إصابة، بعد إجراء 40,480 فحصا.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1,040 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة، تسجيل 14 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 454، فيما ارتفع عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي بواقع 9 حالات عن الحصيلة الرسمية الأخيرة، وبلغ 143 حالة.

ويرقد في المشافي 936 مريضًا بكورونا، بينهم 168 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 28,187 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

#اسرائيل #فيروس كورونا #الصحة الاسرائيلية

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