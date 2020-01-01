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كورونا في إسرائيل: إصابة عضو كنيست ومسؤول ملف كورونا للمجتمع العربي وعزل وزير الصحة

الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 10:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا في إسرائيل: إصابة عضو كنيست ومسؤول ملف كورونا للمجتمع العربي وعزل وزير الصحة



القدس المحتلة / سما /

 ذكر موقع يديعوت أحرونوت، مساء اليوم الثلاثاء، أن عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب شاس ينون أوزلاي، قد أصيب بفيروس كورونا.

وبحسب الموقع، فإن الجهات المختصة ستجري فحصًا وبائيًا للمناطق التي تواجد بها أوزلاي.

وفي ذات السياق، دخل وزير الصحة بولي إدلشتاين دخل في الحجر الصحي، بعد مخالطته لمسؤول ملف كورونا روني جامزو الذي دخل في وقت سابق من هذا المساء في العزل بسبب مخالطته لمصاب بالكورونا، كما دخل عدد من المسؤولين بالوزارة في الحجر.

وأصيب أيمن سيف مسؤول ملف الكورونا في وزارة الصحة الاسرائيلية للمناطق العربية بفيروس كورونا.

#اسرائيل #فيروس كورونا

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