  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تقديم طلب غدًا لتشريح جثمان الشهيد داوود الخطيب

الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 10:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقديم طلب غدًا لتشريح جثمان الشهيد داوود الخطيب



رام الله / سما /

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الثلاثاء، بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي ستقدم يوم غد طلبا للمحكمة، للحصول على قرار بتشريح جثمان الأسير الشهيد داوود الخطيب في معهد الطب العدلي الإسرائيلي "أبو كبير".

وأوضح محامي الهيئة كريم عجوة، في بيان صحفي، أنه من المتوقع أن تعقد محكمة الاحتلال في القدس جلسة للنظر في الطلب المقدم غدا الساعة الحادية عشر صباحا، مضيفا أن الشرطة الإسرائيلية سلمت اليوم الملف الطبي الخاص بالشهيد الخطيب إلى "أبو كبير".

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قد أعلنت قبل ستة أيام عن استشهاد الأسير الخطيب في معتقل "عوفر" عقب إصابته بجلطة قلبية، حيث تعرض خلال سنوات اعتقاله لإهمال طبي متعمد من قبل سلطات الاحتلال، الأمر الذي فاقم وضعه الصحي وأدى لاستشهاده.

وقالت الهيئة إن قرار تشريح جثمان الشهيد الخطيب ما هو إلا خطوة للتنصل من الجريمة التي ارتكبتها إدارة السجون بحقه.

#هيئة الاسرى #الاسير الخطيب

الأكثر قراءة اليوم

طالع الرابط .. بدء صرف المنحة القطرية 100 دولار دورة شهر 8

وزير خارجية البحرين يعلق على مهاجمة الفلسطينيين بالخليج

مجلس التعاون الخليجي يطالب الرئيس عباس بالاعتذار بعد "لغة التهديد".. والرئاسة ترد ..!

"وصية" من جنبلاط إلى هنية وهذا ما جاء فيها ..

العاروري: "القسام" مع أيّ مصالحة لا تمسّ سلاح المقاومة

الشيخ: عقدت لقاءات مهمة ومثمرة مع المسؤولين القطريين في الدوحة

وزارة الصحة: تسجيل 118 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

أبو الريش: المتوقع تسجيل 300 حالة بفيروس كورونا بالقطاع كأعلى توقع يومي لتسجيل الإصابات

السفير العمادي يعلن موعد صرف المساعدة النقدية لـ 70 ألف من العائلات المتضررة بسبب كورونا

معروف: من المبكر الحديث عن مسألة التعايش مع كورونا.. ونتمنى ألا نصل لمرحلة "مناعة القطيع"..!

66

محافظة غزة تتصدر الاصابات.. شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الوكالة تعمل بـ3 اتجاهات.. ابو حسنة: مساعدات الأونروا لم تتقلص بغزة وتأخير صرفها بسبب كورونا