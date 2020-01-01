تقديم طلب غدًا لتشريح جثمان الشهيد داوود الخطيب

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الثلاثاء، بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي ستقدم يوم غد طلبا للمحكمة، للحصول على قرار بتشريح جثمان الأسير الشهيد داوود الخطيب في معهد الطب العدلي الإسرائيلي "أبو كبير".

وأوضح محامي الهيئة كريم عجوة، في بيان صحفي، أنه من المتوقع أن تعقد محكمة الاحتلال في القدس جلسة للنظر في الطلب المقدم غدا الساعة الحادية عشر صباحا، مضيفا أن الشرطة الإسرائيلية سلمت اليوم الملف الطبي الخاص بالشهيد الخطيب إلى "أبو كبير".

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قد أعلنت قبل ستة أيام عن استشهاد الأسير الخطيب في معتقل "عوفر" عقب إصابته بجلطة قلبية، حيث تعرض خلال سنوات اعتقاله لإهمال طبي متعمد من قبل سلطات الاحتلال، الأمر الذي فاقم وضعه الصحي وأدى لاستشهاده.

وقالت الهيئة إن قرار تشريح جثمان الشهيد الخطيب ما هو إلا خطوة للتنصل من الجريمة التي ارتكبتها إدارة السجون بحقه.