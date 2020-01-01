الجالية الفلسطينية في رسالة لـ"بن زايد": سنبقى على عهدنا ووعدنا أوفياء محبين للإمارات

ابو ظبي /سما/

وجهت الجالية الفلسطينية بالإمارات، الثلاثاء، الشكر إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، على ثبات ورسوخ موقف الإمارات تجاه الحق الفلسطيني.

وقالت الجالية الفلسطينية بالإمارات، في رسالة إلى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، إنه:" نتشارك مع دولة الإمارات قيم سامية ومشاعر عميقة".

وأكدت الجالية الفلسطينية أنها ستحافظ بعزم على الإرث التاريخي من العلاقات الأخوية المتينة بين الشعب الإماراتي والفلسطيني، مشيرةً إلى أنها "تفخر بالماضي المشرف للعلاقة بين الشعبين، وبدورنا في المساهمة في نهضة هذا البلد المعطاء".

وأوضحت أن "ذلك الإرث الذي وضع أسسه المتينة قادة عظام تميزوا بالرؤية الحكيمة والإرادة الصادقة والانتماء الوطني العميق، وخاصة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات".

وأضافت الرسالة:" نحن كجالية فلسطينية تقيم في الإمارات هذا البلد الكريم، نعتز بهذا الإرث، ونتشرف بالرعاية والترحيب الذي نلقاه من قادته وشعبه على الدوام".

كما قدمت الرسالة الشكر إلى دولة الإمارات لحرصها على الحق الفلسطيني وخاصة إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضافت:" أوصلنا دعوة ولي عهد أبوظبي لكل بيوت الجالية الفلسطينية بالإمارات الطيبة لمواصلة العمل وخدمة وطننا الثاني".

وتابعت الجالية الفلسطينية في رسالتها" حتما سنلبي النداء وسنبقى على عهدنا ووعدنا أوفياء محبين للإمارات".

وأكدت الرسالة أن الجالية الفلسطنية "لمست حرص قادة دولة الإمارات الشامخة الأبية على تعزيز روابط الأخوة والتضامن والوفاء لفلسطين وشعبها، وتلك قيم سامية ومشاعر عميقة نتشاركها ونتبادلها مع دولة الامارات قيادة وحكومة وشعبا".