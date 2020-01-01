قناة عبرية: نتنياهو بحث مع الوفد التشادي فتح سفارة بالقدس

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة ريشت كان العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحث مع الوفد التشادي الرسمي الذي التقى به، فتح سفارة في القدس.

وبحسب ترجيحات مصادر إسرائيلية وأخرى من الوفد التشادي، فإن فتح سفارة في القدس مسألة وقت وقد يكون خلال عام.

ووفقًا لبيان صادر عن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، فإن نتنياهو التقى مع رئيس المجلس الوزاري التشادي عبد الكريم ديبي وهو نجل الرئيس إدريس ديبي، ورئيس المخابرات أحمد كغاري، وبحث معهما تعيين سفراء وافتتاح ممثليات دبلوماسية، وتعزيز التعاون في عدة مجالات.

كما التقى ديبي مع وزير المخابرات الإسرائيلية إيلي كوهين، وبحثا توسيع العلاقات والتعاون الاستخباربي بينهما.