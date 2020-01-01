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كهرباء غزة تعلن عن حزمة تسهيلات للراغبين بسداد فواتيرهم

الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة تعلن عن حزمة تسهيلات للراغبين بسداد فواتيرهم



غزة / سما /

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة أنها ستخصم 10% من قيمة الفاتورة الشهرية للمشترك الذي يسدد الفاتورة في معارض الشركة أو المتعاقدين معها.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي مساء اليوم الثلاثاء، أنه بات بإمكان المشتركين تسديد فواتيره في مقرات الشركة ومن خلال معارض الوكلاء والمتعاقدين معها في مختلف المحافظات.

وأشارت إلى أنه بإمكان المواطنين مراجعة موقع الشركة عبر فيسبوك للوصول إلى للفرع أو المعرض الأقرب إليهم.

كما ستمنح الشركة خصما بنسبة 25% على المتأخرات في حال تسديد المشترك كامل المبلغ المستحق عليه، شريطة ألا يكون حصل على خصم بعد تاريخ 01/01/2020 وألا تقل القيمة المالية لإجمالي المبلغ المطلوب عن 1000شيكل.

وأعلنت كذلك أنها بصدد منح خصم بقيمة 10% للمشترك من المبلغ المسدد في حال تسديد أي قيمة مالية من المتأخرات المترصدة على المشترك شريطة ألا يقل مبلغ السداد من المتأخرات عن 100شيكل.

وقالت شركة توزيع الكهرياء:" سيتم منح خصميات لمنتسبي السداد الآلي الملتزمين بالسداد من خلال حساباتهم البنكية، وإن الحملة سارية المفعول حتى نهاية سبتمبر/ 2020.

ودعت المواطنين الراغبين بالاستفسار للتواصل عبر رقم الطوارئ 133. 

#كهرباء غزة

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