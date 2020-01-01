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الاقتصاد بغزة تحيل 146 تاجرا وبائعا للنيابة العامة

الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 07:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد بغزة تحيل 146 تاجرا وبائعا للنيابة العامة



غزة / سما /

أحالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة 146 تاجرا وبائعا للمواد الغذائية والخضروات وأصحاب صيدليات للنيابة العامة بسبب رفعهم الأسعار والاحتكار للنيابة العامة.

وقال مدير عام وحدة الشؤون القانونية بالوزارة يعقوب الغندور في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن التجار والبائعين المحالين للنيابة العامة على النحو التالي: 53 بمحافظة غزة، و29 بمحافظة الشمال، و19 بالوسطى، و12 بخان يونس، و33 برفح.

وأشار الغندور إلى أن عدد ممن تم إحالتهم غير ملتزمين بإجراءات السلامة الوقائية المحددة.

وذكر أن المخالفين تم إحالتهم بموجب محاضر الضبط المحررة خلال الأربع أيام السابقة فقط.

#غزة #الاقتصاد الوطني

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